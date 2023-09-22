Отделения политических партий в Татарстане получили за второй квартал более 42 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Во втором квартале 2023 года региональные отделения политических партий в Татарстане получили на уставную деятельность более 42 млн рублей. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии республики рассказал заместитель ее председателя Андрей Нефёдов.

— Традиционно проведены проверки сведений о расходовании поступлений средств региональных отделений политических партий за второй квартал 2023 года <...> 20 региональных отделений, зарегистрированных до 1 июля 2023 года в Республике Татарстана обязаны были представить в Центральную избирательную комиссию до 30 июля сведения о поступлении и расходовании средств за второй квартал 2023 года, — доложил он.

Несоответствии информации, указанной в приложении к сведениям о поступлении и расходовании средств, данным в регистре избирателей и КГРЮЛ, по результатам проверки, не выявлено.

— Во втором квартале 2023 года региональным отделениям политических партий поступило денежных средств на осуществление уставной деятельности на общую сумму более 42 млн рублей. Иного имущества поступило на сумму около 5 млн рублей, — заявил Андрей Нефёдов, уточнив, что эта информация представлена в сведениях семи региональных отделений политических партий.

Он уточнил, что иным региональным отделениям политических партий в Татарстане в апреле-июне 2023 года имущества и денежных средств не поступало. Расходов с их стороны также не было.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Основную часть денежных средств, перечисленных региональным отделениям составили отчисления от политических партий в сумме 36,8 млн рублей, или 87%. Вступительные членские взносы были внесены на сумму около 3,3 млн рублей, 7,9%. Региональными отделениями политических партий были получены пожертвования в сумме 2 млн рублей — 4,8%. Из них основную часть составили перечисления от юридических лиц, — рассказал Андрей Нефёдов.

На осуществление уставной деятельности региональные отделения политических партий в Татарстане потратили 42,8 млн рублей. Из них 36,4 млн рублей вложены в их содержание — это 85% от общей суммы.

— На проведение публичных мероприятий — 3,4 млн рублей — 8%. Перечислены в избирательные фонды 1,5 млн рублей — 3,5%, на пропагандистскую деятельность — 1,3 млн рублей — 3%, на проведение съездов и партийных конференций — 100 тысяч рублей, — уточнил зампред ЦИК Татарстана.

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Татьяна Демина