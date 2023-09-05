Предложение краткосрочной аренды жилья в Казани возросло на 47%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Цена на аренду квартир в Казани за год выросла на 7—15%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Недвижимость».

Больше всего по сравнению с прошлым летом возросло предложение студий (+89%). Также чаще стали предлагать квартиры с четырьмя комнатами и более (+56%), «трешки» (+46%), «двушки» и «однушки» (+39% в каждой категории).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цена на аренду почти всех этих вариантов жилья выросла по сравнению с летом 2022 года. Стоимость однокомнатных квартир составляет 2,2 тысячи рублей (на 15% дороже, чем в прошлом году), двухкомнатных — 4 тысячи (+14%), студии — 2,2 тысячи (+10%). Осталась прежней только цена на четырехкомнатные квартиры: аренда стоит 6 тысяч рублей.

Напомним, половина снимающих квартиру казанцев заявила о росте арендной платы. Так, 8% респондентов из столицы Татарстана указали, что арендная плата за последний год поднялась на 10—15%. Четверть опрошенных заметили рост на 20—25%, 58% — на 30%, а 9% — более чем на 40%.

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Галия Гарифуллина