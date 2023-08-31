В Казани увеличили уставной капитал Департамента продовольствия и социального питания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уставной капитал АО «Департамента продовольствия и социального питания Казани» увеличили. В него внесли объекты движимого имущества — в общей сложности 45 наименований.

В уставной капитал Департамента продовольствия и социального питания Казани внесли 600 гастроемкостей различного объема и 14 крышек к ним, девять центральных столов, 40 кассет-вставок, 12 смягчителей воды, два холодильных шкафа, две посудомоечные машины, ванну, две универсальные холодильные витрины, шесть грилей для хот-догов и шесть универсальных, три камеры, кофемашину-суперавтомат, два моноблока, 14 печей, настольную полку, десять прилавков для вторых блюд «Патша», сплит-систему, четыре стеллажа, 64 стойки для крепления зонта, 19 столов, две сервировочные тележки, шесть тостеров конвейерного типа.

В списке также 12 фритюрниц, две тележки-шпильки, три морозильных шкафа с глухой дверью, тележка для подносов, кассовая кабина, 52 десятилитровых пищевых контейнеров, 41 прямоугольная корзина, 78 подтоварников, производственный пристенный стол, две тележки для сбора посуды, десять металлических шкафов для одежды и четыре насадки-протирки.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Департамент продовольствия и социального питания Казани обеспечивает питанием социальные учреждения города промышленных объемах. Компания была создана в 2006 году в форме муниципального унитарного предприятия. Комитет земельных и имущественных отношений Казани в августе 2017 года реорганизовал МУП в акционерное общество.

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Татьяна Демина