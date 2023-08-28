В России начали предлагать путевки в Турцию с безалкогольным «все включено»

Ряд российских туроператоров начали предлагать путевки в Турцию с безалкогольной системой «Все включено», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



— В этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам «все включено» без алкоголя... Ранее российские туроператоры безалкогольных вариантов «все включено» практически вообще не предлагали, а значит, в этом году такая модель стала уже более заметна для них на турецком рынке, — указали в АТОР.

Жители Казани в июне этого года чаще выбирали для поездок Турцию, Азербайджан, Сербию, Беларусь и Узбекистан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции и Сербии, популярностью пользуются Израиль, Италия и Черногория.



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Маргарита Головатенко