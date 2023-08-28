В Татарстане подорожали овощи

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане цены на некоторые овощи в начале третьей декады августа 2023 года оказались выше, чем в аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. Речь идет, в частности, о свежих огурцах и помидорах, капусте, столовой свекле и моркови.

Заметнее всего — в 2,1 раза — за 2 года подорожала свежая белокочанная капуста. На 22 августа средняя цена одного килограмм составляла 21,29 рубля, на 21 августа этого года — 44,79 рубля, следует из подсчетов Татарстанстата.

Морковь за год подорожала почти на треть, до 49,75 рубля за килограмм. Средняя цена свежих огурцов выросла на 24,5%, а помидор — на 6,67%

22 августа 2022 года 21 августа 2023 года Картофель, кг 32,54 рубля 31,98 рубля Капуста белокочанная свежая, кг 21,29 рубля 44,79 рубля Лук репчатый, кг 42,92 рубля 41,7 рубля Свекла столовая, кг 34,32 рубля 35,84 рубля Морковь, кг 38,69 рубля 49,75 рубля Огурцы свежие, кг 58,57 рубля 72,93 рубля Помидоры свежие, кг 77,78 рубля 82,97 рубля

Подешевели за год репчатый лук и картофель. Средние цены на начало третьей декады 2023 года оказали на 1,22 рубля и 0,56 копеек меньше, чем на аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Татарстане третью неделю подряд регистрируют снижение средних цен на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Заметнее всего с 14 по 21 августа подешевели капуста — на 8,87% и картофель — на 8,36%.



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Татьяна Демина