В Татарстане подорожали овощи
В Татарстане цены на некоторые овощи в начале третьей декады августа 2023 года оказались выше, чем в аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. Речь идет, в частности, о свежих огурцах и помидорах, капусте, столовой свекле и моркови.
Заметнее всего — в 2,1 раза — за 2 года подорожала свежая белокочанная капуста. На 22 августа средняя цена одного килограмм составляла 21,29 рубля, на 21 августа этого года — 44,79 рубля, следует из подсчетов Татарстанстата.
Морковь за год подорожала почти на треть, до 49,75 рубля за килограмм. Средняя цена свежих огурцов выросла на 24,5%, а помидор — на 6,67%
|
22 августа 2022 года
|
21 августа 2023 года
|
Картофель, кг
|32,54 рубля
|31,98 рубля
|Капуста белокочанная свежая, кг
|21,29 рубля
|44,79 рубля
|Лук репчатый, кг
|42,92 рубля
|41,7 рубля
|Свекла столовая, кг
|34,32 рубля
|35,84 рубля
|Морковь, кг
|38,69 рубля
|49,75 рубля
|Огурцы свежие, кг
|58,57 рубля
|72,93 рубля
|Помидоры свежие, кг
|77,78 рубля
|82,97 рубля
Подешевели за год репчатый лук и картофель. Средние цены на начало третьей декады 2023 года оказали на 1,22 рубля и 0,56 копеек меньше, чем на аналогичный период прошлого года.
Напомним, в Татарстане третью неделю подряд регистрируют снижение средних цен на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Заметнее всего с 14 по 21 августа подешевели капуста — на 8,87% и картофель — на 8,36%.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым