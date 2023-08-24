В Казани на улице Гарифа Ахунова горит квартира — жильцов дома эвакуировали

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На улице Гарифа Ахунова загорелась квартира. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о возгорании поступило в 16.45.

На данный момент людей эвакуировали. Пожарные борются с огнем.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

13 августа в Казани возле ЖК «Палитра» произошло возгорание. Выяснилось, что горела трава. Пожар распространился на площади около ста квадратных метров.

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Айрат Назипов