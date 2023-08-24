В Казани на улице Гарифа Ахунова горит квартира — жильцов дома эвакуировали
На улице Гарифа Ахунова загорелась квартира. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о возгорании поступило в 16.45.
На данный момент людей эвакуировали. Пожарные борются с огнем.
Информации о пострадавших и погибших пока нет.
13 августа в Казани возле ЖК «Палитра» произошло возгорание. Выяснилось, что горела трава. Пожар распространился на площади около ста квадратных метров.
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