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В Казани ликвидировали пожар возле жилого комплекса

15:23, 13.08.2023 1
В Казани ликвидировали пожар возле жилого комплекса
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани возле ЖК «Палитра» произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что горела трава. Пожар распространился на площади около ста квадратных метров.

По данным ведомства, угрозы распространения огня не было. В настоящее время пожар ликвидирован.

Напомним, в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать с 14 по 18 августа.

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Елизавета Пуншева
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:41
    Все с того, чтт комунальщики так косят траву, что она высыхает до состояния сена на газоне! Заставь дурака Богу молиться.
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