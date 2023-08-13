В Казани ликвидировали пожар возле жилого комплекса
В Казани возле ЖК «Палитра» произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Уточняется, что горела трава. Пожар распространился на площади около ста квадратных метров.
По данным ведомства, угрозы распространения огня не было. В настоящее время пожар ликвидирован.
Напомним, в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать с 14 по 18 августа.
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