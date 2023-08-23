Татарстанский фронтовик рассказал о битве на Курской дуге — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В памяти татарстанских фронтовиков лето 1943 года осталось «горячим и страшным». Об ужасах той войны и битве на Курской дуге вспоминал сегодня 98-летний участник Великой Отечественной войны Юрий Шастин. Он принимал участие в тех сражениях, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На войну его призвали со школьной скамьи. Уже через год он сражался на Курской дуге в составе 27-й армии. Был наводчиком.

— Это танковая битва, которых раньше не было. Она является источником нашей победы после Сталинградской битвы, — рассказал он.

Курская битва стала крупнейшим сражением Второй Мировой войны. Она началась 12 июля и закончилась 23 августа. В битве участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов. Сражение проложило «путь к великим советским наступательным действиям 1944-45 годов». После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов