В Казани директор АСУДД пойдет под суд за падение светофорной опоры на пенсионера

В Казани 62-летний директор местного МБУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» пойдет под суд по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.



По версии следствия, 13 апреля 2023 года на улице Парина обрушилась металлическая светофорная опора. Она упала на 76-летнего мужчину и его 45-летнюю дочь, ожидавших зеленого сигнала светофора на пешеходной дорожке. Они получили травмы, им оказали помощь в больнице.

realnoevremya.ru

СК полагает, что опора светофора обрушилась из-за несоблюдения обвиняемым правил эксплуатации дорожного оборудования: не был выявлен дефект сварного шва опоры, не организованы профилактические, диагностические, а впоследствии срочные противоаварийные мероприятия.

Напомним, с 2024 года МБУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» возглавляет Ринат Калимуллин.

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Маргарита Головатенко