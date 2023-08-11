Минцифры и ФАС проработают механизм защиты операторами связи своих расходов

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проработают механизм «защиты» операторами своих тарифов инвестрасходами. Это позволит обосновывать повышение тарифов на связь, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

— Мы договорились с ФАС о том, что мы проработаем механизм «защиты» операторами своих инвестрасходов. Соответственно, ту тарифную индексацию, которую операторы будут проводить, — мы договорились о том, что будет механизм, который позволит до принятия решения обосновывать потенциальное возможное повышение тарифов в определенном формате, который будет привязан к прозрачной модели, где они показывают свои расходы, — заявил он.

Он уточнил, что на данный момент идет обсуждение, в каком формате будет работать этот механизм.

— Смысл в том, что любое повышение тарифов, как мы хотим, должно быть до принятия решений связано с обоснованием и «защитой» инвестрасходов. То есть должна быть в этом смысле прозрачность обеспечена, — пояснил Шадаев.

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Елизавета Пуншева