Защита от борщевика Сосновского в Вахитовском и Приволжском районах Казани подешевела на 18%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проведение защитных мероприятий против распространения борщевика Сосновского на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани в 2023 году подешевело на 18%, подсчитало «Реальное время», изучив данные госзакупок. Контракт заключили на 927 тысяч при начальной цене в 1,13 млн рублей.

На заключение контракта с администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани заявились пять претендентов. Они предложили за свои услуги 1,13 млн, 1,1 млн рублей, 944,5 тысячи, 933,2 тысячи и 927 тысяч рублей.

Контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Валерием Автомеевым. Обработать территорию он должен до 14 октября 2023 года.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по контракту подрядчик должен расчистить территорию Вахитовского и Приволжского районов от ядовитого растения и утилизировать его, обработать землю гербицидами, а также провести расчистку механическим и комбинированным методами. Работы пройдут на Оренбургском тракте, Фермском шоссе, улицах Подлужной, Рауиса Гареева, Тихомирнова, Доверия, Щапова, Братьев Касимовых, Хусаина Мавлютова. В задание также входит обработка территории в жилом массиве Калининский, поселка Первомайский и Салмачи.

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Татьяна Демина