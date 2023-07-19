От борщевика в Вахитовском и Приволжском районах Казани избавятся за 1,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На ликвидацию в Вахитовском и Приволжском районах Казани борщевика Сосновского в 2023 году потратят 1,1 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Подрядчик должен обработать территорию с момента заключения контракта до 14 октября 2023 года. территорию расчистят от ядовитого растения и утилизируют его. Территорию обработают гербицидами, проведут расчистку механическим и комбинированным методами.

Заказчик — администрация Вахитовского и Приволжского районов исполкома Казани. Заявки принимаются до 27 июля, подрядчика определят 31 июля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани избавятся от борщевика Сосновского за 5,6 млн рублей. Площадь химической обработки составит 2,3 млн кв. м, площадь выкашивания — 230 тыс. кв. м. Работы необходимо выполнить до конца октября.



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Маргарита Головатенко