Большинство казанцев посещают корпоративы, чтобы укрепить рабочие связи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперты «Авито Работы» провели исследование, в рамках которого узнали, почему казанцы посещают корпоративы. Так, большинство из опрошенных ходят на мероприятия чтобы приобрести полезные знакомства с коллегами и руководством.

В целом казанцы положительно относятся к корпоративным праздникам (66%).

Больше всего опрошенным нравятся корпоративы в ресторанах (61%) и на открытом воздухе (51%). А вот среди оставшихся 34%, которым подобные мероприятия не по душе, одной из причин своего отношения называют участие в неинтересных конкурсах (62%). Также распространенными поводами оказались плохая организация события (12%) и отсутствие свободного времени (15%).

realnoevremya.ru (архив)

Больше трети жителей Казани (35%) ответили, что корпоративы помогают им укреплять рабочие связи, а 29% респондентов отметили, что они получают возможность пообщаться с руководством компании.

Интересно, что в целом по стране мужчины ориентированы на развитие рабочих коммуникаций в рамках корпоративов чаще (72%), чем женщины (64%). А наиболее амбициозными нетворкерами оказались сотрудники 18—24 лет (80%), а наименее — 45—54 лет (58%).

Самыми прагматичными по отношению к корпоративным мероприятиям оказались представители сферы управления персоналом (95%), банкинга (88%), маркетинга, рекламы и PR (80%), а также IT (70%).

Стоит сказать, что большинство казанцев считают, что корпоративы помогают лучше узнавать своих коллег (65%), получать новые впечатления (65%). Еще почти треть называет одной из причин возможность знакомства с сотрудниками из других городов (31%).

В Казани этим летом планировали проводить корпоративные мероприятия 39% компаний. В этот период на долю корпоративов приходятся профессиональные праздники и дни рождения компании, командообразующие мероприятия.

Илина Хакимова