Уфа в августе примет отраслевой форум «Дни ритейла в Приволжье»

Минпромторг России и Российская Ассоциация экспертов рынка ретейла продолжают серию межрегиональных ретейл-мероприятий. Форум «Дни ритейла в Приволжье», организованный совместно с правительством Республики Башкортостан, станет вторым мероприятием в 2023 году и пройдет с 23 по 25 августа в г. Уфе.

«Дни ритейла в Приволжье» — площадка для профессионального диалога представителей власти и ретейла, ключевых экспертов отрасли, поставщиков и производителей, а также независимых экспертов потребительского рынка. Главными акцентами форума станут два бизнес-дня, в рамках которых пройдут экспертные и аналитические сессии. Форум соберет ведущих экспертов и представителей розничной индустрии, чтобы обсудить современные вызовы и возможности, а также обменяться ценным опытом и знаниями. Розничные компании и поставщики получат ценные идеи и стратегии, которые помогут эффективно адаптироваться к новой реальности и успешно развиваться на рынке.

Ключевой темой форума станет «Потребительский рынок: стратегии и пути развития», которую обсудят на одном из главных мероприятий форума — пленарном заседании с участием: руководства федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ретейла и экспертов. Помимо пленарного заседания, организаторы форума «Дни ритейла в Приволжье» готовят деловую программу, состоящую из более чем двадцати экспертных и аналитических сессий, которые будут посвящены направлениям: логистика, маркетинг, технологии, e-commerce, туризм, HR, HoReCa и другим актуальным темам.

В рамках форума будет организована выставочная экспозиция, которая станет площадкой для презентаций, демонстраций и обмена опытом между участниками форума и представителями компаний.

Помимо деловой программы, ретейлеры, принимающие участие в форуме, посетят предприятия Башкортостана: «Боска-Рус», «Башкирский холод», «Башспирт», складской комплекс «Сигма» и оптовый продовольственный рынок «ЕврАзия». Это станет отличной возможностью узнать о передовых практиках, особенностях работы успешных предприятий и их потенциале для сотрудничества.

В финальный день форума пройдет Сабантуй.