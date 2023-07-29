Из футбольного клуба «КАМАЗ» ушел защитник

Челнинский футбольный клуб «КАМАЗ» покинул левый защитник Динар Шайхутдинов. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

— Мы благодарим футболиста за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей жизни, — говорится в тексте.

Динар Шайхутдинов родился 26 марта 2004 года. В своей карьере выступал в «молодежке» челнинского клуба и в ФК «Спартак» (Туймазы).

На этой неделе состав «КАМАЗа» пополнил центральный защитник Артем Гюрджан. 23-летний спортсмен перешел в команду на правах аренды из клуба «Пари НН».



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Айрат Назипов