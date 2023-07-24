Фестиваль электромобилей на автодроме «Казань Ринг»

29 июля в Казани на профессиональной гоночной трассе — автодроме KAZANRING Canyon впервые пройдут любительские гонки на электромобилях различных марок и моделей.

Популярность этого вида транспорта привела к тому, что в Татарстане, как и по всей России, за последний год существенно увеличилось количество электромобилей и зарядных станций. Те, кто купил электромобиль, создают сообщества и встречаются, чтобы обсудить особенности этой новой «взрывной» технологии. Электромобили — плюс к тому, что бесшумные, гораздо динамичнее классических авто, но их эксплуатация имеет свои особенности.

Второй год подряд в Казани проводится фестиваль «Электромобильность» для популяризации электрической мобильности, и в этом году организаторы решили поменять формат. В любительских заездах на специально подготовленной трассе смогут посоревноваться между собой владельцы различных электромобилей. А если у вас нет электромобиля, это не беда — еще более крутые ощущения вы сможете получить, воспользовавшись услугой электротакси с профессиональным гонщиком. Также можно принять участие в заездах по трассе с препятствиями — джимхане. Приглашаются владельцы электросамокатов, скутеров, мотоциклов и моноколес. Предусмотрены семейные активности и спортивная программа от ФК «Рубин».

Начало мероприятия в 15 часов. Вход на фестиваль свободный, возрастные ограничения — 6+.