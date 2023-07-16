В Елабуге запускают проект туристического кода города

Реновация исторического центра города

Как выяснило «Реальное время», в Елабуге начинается реализация проекта туристического кода исторического центра города. Программа затронет все ключевые городские объекты. Работы оценили в 176,3 млн рублей.

Источник финансирования — федеральный и республиканский бюджеты. Из российской казны выделят 142,8 млн рублей, из татарстанской — 33,5 млн. Общая площадь обновления — порядка 44 гектар.

Проектом предусматривается наружное архитектурное освещение памятников монументального искусства, фасадов исторических зданий, объектов культурного наследия; подсветка макетов, электроснабжение модульных туалетов. Для наружного (архитектурного) освещения применены светодиодные светильники. Работы планируется завершить в декабре 2023 года.

В последние годы Елабуга — активный участник Всероссийского конкурса малых городов по формированию общественных пространств.

Елабуга — активный участник Всероссийского конкурса малых городов по формированию общественных пространств. Фото: предоставлено realnoevremya.ru фондом «Институт развития городов Татарстана»

Деньги выделили еще в прошлом году

Однако деньги на реализацию проекта туристического кода Елабуга получила благодаря победе в федеральном конкурсе Ростуризма на лучшее преображение туристического центра города. Проект назывался «Елабугу выбирают Великие». Он должен стать брендом 1000-летнего города.

Для определения концепции будущего облика города было проведено несколько встреч с общественностью и архитектурным сообществом. За время реализации проекта должны быть обустроены наиболее выигрышные фотозоны, рассказывающие об истории города, а также смотровые площадки. Тогда же решили создать архитектурную подсветку, которая должна преобразить исторические места. Цель всего проекта — чтобы Елабуга славилась и дальше новыми именами великих людей, внесших вклад в развитие этого города.

Специальной подсветкой обеспечат пять исторических архитектурных зданий, например Спасский и Покровский соборы, а также памятники историческим личностям, жившим в разные годы в Елабуге — Стахееву, Дуровой, Цветаевой и другим. Новые уличные огни появятся и вдоль улицы, где сосредоточены более 6 десятков зданий — объектов культурного наследия. В список вошли следующие объекты:

Памятник И.И. Шишкину на пересечении улиц Набережной и Говорова;

Конная скульптурная композиция «Кавалерист-девица Н.А.Дурова», ул.Дурова;

Памятник-бюст М.И. Цветаевой, ул.М.Покровская;

Усадьба купца Стахеева: 1851 года, ул.Б.Покровская,7;

Здание первого уездного училища — Дом Стахеева А.И., 1-я пол XIX века.; 1860—1870 гг, ул.Б.Покровская;

Здание служительниц Екатерининской прогимназии, 1-я треть XIX века.; 1860 г., ул.Б.Покровская,11;

Торговая контора; 1880 года, ул.Спасская, д.9;

Дом купца Стахеева, сер. XIX века, ул. Спасская, 6;

Комплекс Екатерининской прогимназии. Флигель с проездными воротами, сер.XIX века, ул.Казанская, 25;

Усадьба купца М.Л.Шабалина, торговая лавка, 1869 года ул.Казанская, 25а;

Усадьба купца М.Л.Шабалина, дом жилой, 1836 года, ул.Казанская, 27;

Лабаз (магазин купца Лагуткина), ул.Казанская, 28а;

Усадьба купеческая, торговая лавка, 1870 года, ул.Казанская, 30а;

Усадьба купеческая, доходный дом, 1870 года, ул.Казанская, 30;

Дом купца Андропова, 1851 года, ул.Казанская, 32;

Усадьба мещанина Новикова, ул. Казанская, д. 47;

Торговое здание рыбных рядов, конец XIX века, ул.Казанская, 47а;

Усадьба купца Постникова: дом, магазин, 1860 года — начало XX века, ул. Казанская, дом 50, 50а;

Дом жилой, 1860 года, ул.Казанская, 32;

Дом купца Красильникова, вторая треть XIX века, ул.Стахеевых, д.7;

Комплекс городского банка (Дом купца Стахеева и торговый склад купца Чернова). Здание банка, 1835 года.; 1870—1880 годов, ул. Большая Покровская, 9а;

Жилой многоквартирный дом, ул. Гассара, дом 5;

Фото: скриншот realnoevremya.ru/проектная документация

Здание служительниц Екатерининской прогимназии, 1-я треть XIX века.; 1860 года, ул. Большая Покровская, 11а;

Дом архиерея (Дом причта Спасского Собора), 1847—1855 годов, ул. Набережная, дом 7;

Музей Памяти, ул. Набережная, дом10а;

Дом-музей И.И.Шишкина, ул.Набережная дом12;

Многоквартирный жилой дом, ул. Набережная, дом13;

Дом купца Емельянова с воротами, 1850 года, ул. Спасская, дом 11;

Комплекс уездного суда, Дом купца Шабалина, 1810—1820 г., ул. Большая Покровская, дом 1;

Дом купца И.С.Лекарева — усадьба Курбатовых, 1836 года, ул.Набережная, 3;

Дом купца Ворожцова-Мыльникова с воротами, ул.Набережная,5;

Комплекс городского банка (Дом купца Стахеева и торговый склад купца Чернова). Торговый флигель, начало XIX века, ул.Спасская, дом 3;

Дом жилой (флигель купца Гирбасова),1849 года, ул.Спасская, д.4;

Дом жилой Баутина с оградой-дом мещанина Бусыгина, контора купца Стахеева, 1 треть XIX века.; нач.XX века, ул.Спасская, дом 5;

Комплекс Екатерининской прогимназии, флигель с проездными воротами, середина XIX века, ул.Казанская д.19;

Усадьба купца Стахеева, торговая лавка, 2-я половина XIX века, ул.Казанская, дом 24;

Дом купца Николаева, 1870—1880 г., ул. Казанская, дом 26;

Дом, в котором жила русская поэтесса Цветаева М. И., 20—31 августа 1941 года, ул. Малая Покровская, дом 20;

Гостиница мещанина Гайсина, 2-я половина XIX века, ул. Стахеевых, дом 10;

Музей «Портомойня», ул.Малая Покровская, дом 9;

Комплекс гостиного двора: западные гостиные ряды, 1865—1868 года, ул.Большая Покровская, дом 8.

Фото: скриншот realnoevremya.ru/проектная документация

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Артур Казанцев