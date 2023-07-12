В Пестречинском районе Татарстана машина съехала в Мешу, водитель и пассажир — погибли

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

В Пестречинском районе Татарстана вчера вечером местные житель обнаружил машину в реке Меша рядом с деревней Карповка, сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, водитель автомобиля Citroen C4, не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку, в авто также находилась женщина: спасти им не удалось.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

На место происшествия выехал заместитель прокурора района Марат Гималтдинов, уточнил Руслан Галиев.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль прокуратуры района, — сказано в сообщении.

В Пестречинском районе вчера на 872-м километре трассы М-7 «Волга» произошла смертельная авария, погибла 14-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta. По предварительным данным, легковушка стояла на обочине. Машину, по неизвестным пока причинам, снес грузовой автомобиль.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова