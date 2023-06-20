В России не обсуждают идею пускать в интернет только по паспорту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России не ведутся обсуждения входа в интернет по паспорту. Об этом рассказал министр цифрового развития страны Максут Шадаев.

— Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается, — цитирует его ТАСС.

На прошлой неделе появилась информация о том, что в России могут запустить пилотный проект защищенного интернета, доступный только гражданам страны по персональному идентификатору.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале месяца министр просвещения России Сергей Кравцов выразил мнение, что детям до 15 лет не нужно пользоваться интернетом. Руководитель ведомства подчеркнул, что своей дочери на день рождения он подарил кнопочный телефон.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов