Медианная стоимость внедорожников и кроссоверов с пробегом в Татарстане составила 1,7 млн рублей

Эксперты «СберАвто» проанализировали сделки по онлайн-покупке кроссоверов и внедорожников с пробегом на платформе с начала года по 27 июня 2023 года и рассказали, какие марки и модели стали самыми популярными среди татарстанцев.

Самым популярным кроссовером с пробегом среди жителей Татарстана в этом году стал Nissan Qashqai.

Также пользовались спросом автомобили Nissan Juke, Kia Sportage, Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan.

Медианная стоимость внедорожников и кроссоверов составила 1,7 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты обратили внимание, что чаще всего приобретали внедорожники и кроссоверы жители Москвы (18%), Санкт-Петербурга (6%), Московской области (5%), Приморского края (4%) и Татарстана (4%).

Среди россиян в январе — июне 2023 года наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники с пробегом Nissan (10%), Toyota (9%), Hyundai (8%), KIA и BMW (по 7%). Их средняя стоимость на вторичном рынке составила 1,5 млн рублей.



Самой популярной моделью у жителей России стал Volkswagen Tiguan. Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander также вошли в пятерку лидеров.



Россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега. Кроме того, одним из основных критериев при выборе автомобиля является цена. В 2023 году самыми популярными стали два бюджетных ограничения: до миллиона рублей и до 1,8 миллиона рублей.

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Илина Хакимова