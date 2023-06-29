Более 100 представителей ведущих выставочных центров России и СНГ приехали в «Казань Экспо»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АНО "Казань Экспо"

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» открылись сразу два значимых мероприятия конгрессно-выставочной индустрии: общее собрание членов Российского союза выставок и ярмарок и VIII MICE нетворкинг-форум РСВЯ. На повестке дня — актуальные для развития отрасли вопросы: проект закона о выставочной, конгрессной и ярмарочной деятельности, стратегия развития и меры финансовой поддержки. В Татарстане подобная встреча проводится впервые. Как отмечает Сергей Воронков, президент РСВЯ, председатель комиссии по выставочной деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор ООО «Экспофорум-Интернэшнл», место проведения выбрано не случайно:

— Республика Татарстан сегодня демонстрирует, наверное, лучшие примеры и практики того, как органы управления субъекта федерации должны относиться к конгрессно-выставочной деятельности: построен один из лучших выставочных центров, проводятся значимые международные мероприятия. На ПМЭФ-2023 Республика Татарстан была признана одним из самых привлекательных субъектов РФ в части инвестиционной привлекательности и бизнес-климата.

Как подчеркивают эксперты ивент-индустрии, эти вещи абсолютно взаимосвязаны между собой, поскольку конгрессно-выставочные мероприятия формируют не только имидж региона, но и его компетенции в глазах России и мира.

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АНО «Казань Экспо»

Тему ключевых факторов успеха республики прокомментировала Талия Минуллина, член правительства РТ, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ:

— У Татарстана, конечно, есть свои сильные стороны, выработанные годами. У нас большое внимание уделяется протокольной части: все мероприятия проводятся в соответствии с четким таймингом. Наши мероприятия всегда проходят в атмосфере гостеприимства с национальным колоритом. Также у нас очень мощное волонтерское движение. Плюс уделяется большое внимание безопасности, так как это вопрос, касающийся как гостей мероприятия, так и жителей республики.

Всего участие в форуме принимают более 100 представителей выставочного бизнеса из России и стран СНГ — владельцы крупных экспоцентров, представители сервисных компаний, задействованных в индустрии. В деловой программе — дискуссии и семинары: например, на темы искусственного интеллекта и чат-ботов в индустрии событий, настройки рекламных кампаний. Уделили внимание и самому «Казань Экспо». На экскурсии гостям показали, как в татарстанском выставочном центре реализовали лучшие практики мира. Как отмечают гости мероприятия, такие встречи позволяют не только обменяться опытом, но и выстроить новые деловые связи.

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АНО «Казань Экспо». Реклама. АНО «Казань Экспо»

Организаторами мероприятия выступили Агентство инвестиционного развития РТ, АНО «Казань Экспо» и Российский союз выставок и ярмарок. Форум продлится три дня. 30 июня ивент-сообщество переместится с площадки «Казань Экспо» в технопарк Иннополиса, где пройдет пленарное заседание.

Не забыли и о культурной программе. Гостей форума ждет театрализованная экскурсия в Казанский кремль и экскурсия в историко-архитектурный комплекс Болгар.