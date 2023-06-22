На устроившего погоню в Казани мужчину составили 6 административных протоколов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На водителя каршеринга Volkswagen Polo, который прошлым вечером устроил погоню в Казани, составили шесть административных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Казани.

Все началось с того, что мужчина не остановился по требованию полицейских. Во время погони его пытались задержать несколько патрульных экипажей. Одна из догоняющих машин опрокинулась. В результате полицейский травмировал руку.

— Задержать нарушителя удалось спустя 15 минут. В ходе личного досмотра мужчины были обнаружены и изъяты 24 пакетика с неизвестным веществом и баночка с белыми таблетками, которые были направлены на исследование. Согласно результатам исследования, обнаруженные вещества являются БАДами, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Автомобилист был доставлен в отдел полиции «Авиастроительный», в отношении нарушителя составлены административные материалы по:

ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»;

ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача…»;

ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика»;

ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»;

ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства»;

ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В этом месяце в деревне Чэчэкле Спасского района Татарстана сотрудники Госавтоинспекции остановили 4-летнего мальчика, который ездил на квадроцикле по дорогам общего пользования без контроля взрослых. Все собранные материалы были переданы ПДН для принятия решения.



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Айрат Назипов