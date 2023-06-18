В Татарстане на 50% увеличилось количество электронных обращений при оформлении недвижимости

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на 50% увеличилось количество электронных обращений при оформлении недвижимости — об этом стало известно в ходе расширенного заседания коллегии Росреестра Татарстана по итогам 5 месяцев 2023 года, сообщили в пресс-службе.



С начала года в региональный Росреестр поступило на учетно-регистрационные действия около 170 тысяч онлайн-заявлений (в прошлом году — чуть более 112 тысяч).

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 50%. Отмечается, что количество таких заявлений на кадастровый учет возросло в 4,5 раза (38,5 тысячи), а на регистрацию права — на 26% (125,2 тысячи).

Рост количества учетно-регистрационных действий обусловлен активизацией работы с муниципалитетами по реализации госпрограммы Национальной системы пространственных данных и Закона по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов, отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова:

— Поэтому основной объем электронных обращений — это заявления, поступающие от органов государственной власти и местного самоуправления. Впервые можно сказать, что по данному направлению у нас 100-процентное электронное взаимодействие.



В Росреестре республики также добавили, что в целом ситуация на татарстанском рынке недвижимости стабильная: так, количество сделок на «вторичке» за 5 месяцев прошлого и текущего года составило порядка 80 тысяч.На первичном рынке показатели этого года также сопоставимы с показателями прошлого: за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано 51 тыс ДДУ, за 5 месяцев 2022-го — 49 тысяч.

А вот по ипотеке наблюдается заметная разница +11% в этом году: если за 5 месяцев 2022 года было зарегистрировано 40 673 ипотечных сделки, то в 2023-м — 45 284.

Всего за 5 месяцев 2023 года в Росреестр Татарстана поступило свыше 307 тыс. заявлений, что на 16% больше, чем годом ранее. В результате общее количество зарегистрированных прав и учетных действий составило 561,6 тысячи. По сравнению с 2022-м годом это больше почти на четверть (454 тысячи).

В 2023 году в Татарстане исправят более 23 тысяч реестровых ошибок — это почти в 3 раза больше, чем в 2022 году, когда было исправлено около 8 тысяч.



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Илина Хакимова