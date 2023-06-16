В Альметьевске установили личность ранившего из пистолета ребенка подростка

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru из сайта 16.мвд.рф

В Альметьевске полицейские установили личность 12-летнего подростка, который ранил 7-летнего мальчика из пневматического пистолета на детской площадке. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Юноша признался, что купил в одном из торговых центров пневматический газобаллонный пистолет на деньги, которые взял из тайника родителей. Сначала он стрелял в лесопосадке, а затем взял его с собой на прогулку.

— В какой-то момент подросток достал пистолет и начал производить выстрелы в сторону гулявшего на детской площадке 7-летнего мальчика и ранил его. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, — рассказала старший инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Альметьевскому району Резеда Мухаметдинова.

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru из сайта 16.мвд.рф

Сейчас в отношении родителей подростка составлен административный материал по ч. 1. ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей). Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет. Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении продавца магазина.

По факту инцидента проверку проводит прокуратура Альметьевска. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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Айрат Назипов