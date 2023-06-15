Суд Татарстана посадил на 36 лет обвиняемых в сожжении дома с пенсионеркой и аферах с ее имуществом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Верховного суда РТ

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по резонансному делу об убийстве казанской пенсионерки, сожженной в июне 2021 года в собственном доме на улице Грузовой в Казани. Опираясь на обвинительный вердикт присяжных, суд признал все эпизоды дела доказанными и наказал «опекуна» погибшей Илгиза Гайнуллина 23 годами колонии строгого режима, его приятелю Сергею Сальникову дали на десять лет меньше, передает журналист «Реального времени».



Оба признаны виновными в убийстве с особой жестокостью и из корысти 68-летней женщины, находившейся в заведомо беспомощном состоянии, и умышленном уничтожении ее имущества. Организатором этого убийства путем поджога суд, соглашаясь с обвинением, назвал Гуйнуллина. Также он признан виновным в мошенничестве с домом и участком покойной, которые еще при жизни успел оформить на себя и перепродать за 10 млн рублей. Завладеть еще и автомобилем и долей в квартире пенсионерки не смог.

Гайнуллин перед заседанием. Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Верховного суда РТ

На предварительном следствии было установлено — у своей будущей жертвы Гайнуллин поселился еще в 2017 году, обещая ей уход и помощь в бытовых делах. Со временем в том же доме стал проживать и Сальников. При этом общение пожилой женщины с ее родственниками «гости» ограничивали, а когда возникла опасность разоблачения аферы с недвижимостью было решено избавиться от хозяйки.

Сальников вину в поджоге и убийстве признал, и присяжные при вынесении вердикта признали его заслуживающим снисхождения. Гайнуллин на протяжении всего процесса называл себя честным человеком и высказывал обвинения в адрес прокурора и иных участников процесса, включая присяжных, за что несколько раз удалялся с заседаний.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Верховного суда РТ

В прениях гособвинитель запрашивал для Гайнуллина 20 лет колонии, а для Сальникова — 14 лет. Адвокат Лаврентий Сичинава, разделяя позицию своего клиента, указывал на слабую доказательную базу и просил об оправдании. Защитник Сальникова просил не наказывать его клиента строго.