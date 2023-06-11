«Известия»: в Госдуме хотят обеспечить охраной школы в малых городах

С инициативой обеспечить профессиональной охраной школы в малонаселенных пунктах, в которых проживает менее 100 тыс. человек к правительству России обратился замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пишут "Известия".

Напомним, в 2022 году в постановление правительства № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ» были внесены поправки, согласно которым не подлежат охране образовательные учреждения, которые расположены в населенных пунктах численностью населения менее 100 тыс.

По словам политика, сегодня в России около 24 тыс. сельских школ, однако фактически все они лишены профессиональной охраны.



Фото: realnoevremya.ru

— Важно <...> добиться, чтобы все школы без исключения были полноценно защищены, оборудованы постами охраны и обеспечены высококвалифицированными кадрами. И это должно быть организовано централизованно, с помощью и под наблюдением государства, — считает депутат.

Он также напомнил о важности единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций, на чем неоднократно делал акцент президент России Владимир Путин.

Причиной запроса депутата в кабмин стали обращения обеспокоенных сложившийся ситуацией граждан в Госдуму. В одном из таких обращений отмечено, что сейчас охране не подлежат не только малокомплектные образовательные организации, но и большинство средних образовательных организаций, находящихся в городах и населенных пунктах районного значения.

Власти Казани утвердили на 2023—2025 годы программу по повышению уровня общественной безопасности «Безопасный город». Она предполагает увеличение численности систем видеонаблюдения, экстренного оповещения и сигнализации на объектах социальной инфраструктуры. Как выяснило «Реальное время», на эти цели из городского бюджета направят 783 миллиона рублей.

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Илина Хакимова