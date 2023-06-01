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В Татарстане утвердили пять медучреждений для участия в эксперименте по дистанционному мониторингу здоровья

18:09, 01.06.2023
В Татарстане утвердили пять медучреждений для участия в эксперименте по дистанционному мониторингу здоровья
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил перечень медицинских организаций, которые будут участвовать в эксперименте «Персональные медицинские помощники». Распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, в список попали пять больниц, четыре из которых находятся в Казани:

  • ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер»;
  • ГАУЗ «Городская клиническая больница №7 в Казани»;
  • ГАУЗ «Городская поликлиника №7 в Казани»;
  • ГАУЗ «Городская поликлиника №10 в Казани»;
  • ГАУЗ «Городская поликлиника №7 в Набережных Челнах».
Фото: pravo.tatarstan.ru

Эксперимент «Персональные медицинские помощники» необходим для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью специализированных медизделий. Он предполагает создание единой централизованной платформы «Персональный медицинский помощник», через которую будет происходить обмен данными дистанционного мониторинга от носимых устройств, медорганизаций, страховых компаний и врачей.

О том, что Татарстан станет участником медицинского эксперимента по дистанционному мониторингу здоровья с помощью носимых устройств, стало известно в августе прошлого года. Кроме Татарстана, эксперимент пройдет в Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях. Предполагается, что он будет проводиться в течение двух лет.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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