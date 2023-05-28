Сергей Лавров прокомментировал слова Марка Милли о невозможности возвращения Украиной всех территорий

Слова председателя объединенного Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о невозможности обозримого возвращения Украиной всех территорий в границах 1991 года являются первым шагом к пониманию действительности. Так прокомментировал это мнение глава МИД России Сергей Лавров.

— Буквально сегодня я слышал выступление председателя объединенного Комитета начальников штабов США генерала Милли, который, так осторожно, но впервые из уст официального лица было сказано нечто, что не является безапелляционной поддержкой так называемой формулы мира Зеленского. Он сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, — это шаг вперед к пониманию реальности на земле, — цитирует Лаврова ТАСС.

Фото: flickr.com

25 мая на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине Милли заявил, что в ближайшее время Украина не сможет вернуть себе утраченные территории. Генерал считает, что достичь стратегических целей по освобождению всех территорий, занятых российскими войсками, Киеву, «возможно, удастся военным путем, но, вероятно, не в ближайшее время».



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Елизавета Пуншева