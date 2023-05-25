Итоги дня: коммунальные проблемы Татарстана, договор Азербайджана и Армении, пляж «Локомотив» отдали инвестору
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 25 мая:
- В Казани состоялось заседании Кабинета министров Татарстана, на котором были подведены итоги отопительного периода 2022/2023 года. На нем Кабмин утвердил региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в республике до 2027 года. Финансирование уже выделено на 2023—2024 годы — это 8,6 млрд рублей, причем половина из них является средствами федерального бюджета. Ожидается, что реализация программы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 81 тысячи человек. Детали — в материале «Реального времени».
- Также в Казани актуализируют схему теплоснабжения. Предполагается, что на эти цели выделят 7,6 млн рублей, в том числе 1,2 млн рублей из средств резервного фонда исполкома города. Остальная сумма — 5,5 млн рублей — это добровольные пожертвования в бюджет города от АО «Татэнерго», «Казэнерго» и «ТГК-16».
- В целом в прошлом году к отопительному сезону в Татарстане подготовили 3 114 котельных, 17 665 многоквартирных домов и 7 748 объектов социально-культурной сферы. Однако раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал работу муниципальных комиссий по проверке теплоснабжающих организаций. Так, ее сотрудники совместно с инспектором Ростехнадзора во время последнего отопительного сезона проверили 744 котельных. Было выявлено 4 240 нарушений. В то же время без участия инспектора комиссия провела 2 259 проверок и не нашла ни одного нарушения. Подробнее — в материале «Реального времени». Стоит отметить, что общая задолженность населения в Татарстане за услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет более 9,4 млрд рублей.
- Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что Казань, Набережные Челны, Азнакаевский и Зеленодольский районы республики стали лидерами по количеству аварий во время прошедшего отопительного сезона. Всего за этот период в регионе зафиксировали 3 160 аварий. Больше всего ЧП произошло в сфере водоснабжения.
- Президент России Владимир Путин объявил благодарность раису Татарстана Рустаму Минниханову. Уточняется, что татарстанский лидер получил ее «за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».
- Земля пляжа «Локомотив» была передана в аренду инвестору для ее благоустройства. С 18 мая на этой территории ведутся работы по планировке рельефа. В будущем на этом месте установят туалет, дорожки, а также волейбольную площадку.
- Цена на газ в Европе в ходе торгов опустилась ниже $300 за 1 тысячу кубометров. Стоит отметить, что такая ситуация произошла впервые с 20 мая 2021 года. По данным лондонской биржи ICE, стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $298,1 за 1 тыс. куб. м.
- Госсовет Татарстана предложил наделить российских силовиков правом составлять административные протоколы на живущих за рубежом граждан России. Уточняется, что речь идет о статьях, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии. По мнению татарстанских депутатов, именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность против интересов России».
- Гендиректором учрежденного в начале этой неделе акционерного общества «Флот Республики Татарстан» назначен Роман Лизалин. В республике он известен как спаситель пассажиров «Булгарии». Днем 10 июля 2011 года он первым на судне «Арабелла» подошел к месту трагической катастрофы, в которой погибли 122 человека, и принял на борт 79 выживших пассажиров. АО, в котором ему предстоит работать, было создано 19 мая с целью развития пассажирских перевозок и ремонта транспорта. Подробности — в материале «Реального времени».
- По данным Гидрометцентра Татарстана, до конца недели в республике сохранится жаркая погода — днем температуры будут достигать +33 градусов. Так, например, в пятницу в западных районах местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза с сильным ветром. Днем воздух прогреется до +28..+33°С. В субботу и воскресенье местами вновь пройдут кратковременные осадки. Днем ожидается от +24 до +29°С, а на востоке — до +32°С.
- Два проекта из Татарстана вошли в список альманаха «100 лучших проектов России 2020—2023» от архитектурного журнала «Проект Россия». Одним из них стала обновленная лестница и смотровая площадка «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» на горе Вшиха в Тетюшах. Вторым проектом является крытый комплекс казанского экстрим-парка «Урам». Это спортивное и культурное пространство площадью 7 900 квадратных метров.
- Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в стране прорабатывает вопрос о возврате урока труда в школы. По его словам, в учреждениях уже существуют уроки технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. Однако, как отметил министр, молодым ребятам необходимо дать возможность «сделать что-то своими руками».
- Замначальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц управления уголовного розыска МВД по Татарстану Альберт Юсупов рассказал, что в республике каждый год подается свыше 4 тысяч обращений о пропаже людей. По его словам, розыск пропавших остается одним из приоритетных направлений для органов внутренних дел, и находится на постоянном контроле министерства.
- Замруководителя УФАС по Татарстану Андрей Розенталь рассказал о раскрытии картеля по госзакупкам школьного оборудования стоимостью 250 млн рублей. По его словам, расследование антиконкурентного соглашения между десятью татарстанскими компаниями, которые за два года получили 22 контракта завершилось еще в апреле. Стоит отметить, что изначально под подозрение попал и заказчик — Министерство образования и науки республики, но позднее претензии были сняты. Детали — в материале «Реального времени».
- В текущем году в Казани на организацию и проведение «Ночного велофеста» направят 4,9 млн рублей. Таким образом начальная цена контракта по сравнению с прошлым годом выросла в 1,7 раза. На старте, маршруте и финише мероприятия будет работать ведущий, выступать кавер-группа и диджей, играющий современные миксы национальной музыки.
- Кроме того, в столице Татарстана с 17 по 18 июня из-за «Ночного велофеста» на время ограничат движение транспорта по ряду улиц. Ознакомиться с маршрутом мероприятия и перекрытыми дорогами можно по ссылке.
- Схемы движения общественного транспорта изменятся и в дни проведения легкоатлетического марафона. Уточняется, что ограничения распространяется на период с 26 по 28 мая.
- Утром в здание поликлиники по улице Гладилова в Казани проник мужчина. Увидев сотрудницу охраны, он выстрелил в нее и скрылся. 67-летняя потерпевшая сообщила о нападении в полицию. По горячим следам подозреваемый был задержан — им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель республики.
- В Альметьевске пожарные на протяжении пяти часов тушили тлеющий полигон ТБО. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о ЧП поступило в 10.22. Спустя два часа было объявлено о локализации очага на площади 600 квадратных метров. Вместе с этим на место выехали экологи, которые установили, что превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе пока не выявлено.
- Верховный суд России ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Согласно его решению, ликвидации подлежат также и ее региональные отделения. Поводом для этого стало отсутствие у партии необходимого количества отделений, а также претензии к отдельным существующим отделениям со стороны налоговой службы и управлений Минюста.
- Казанское МУП «Водоканал» отменило плановое отключение воды в Вахитовском и Советском районах города 30 и 31 мая. Как пояснили в организации, данное решение связано с проведением ЕГЭ и ОГЭ.
- По данным Йельского университета, более 500 компаний приостановили свою деятельность в России, и примерно такое же количество фирм полностью закрыли бизнес в стране. Уточняется, что сейчас 151 фирма находится в процессе ухода, а 175 пытаются «выиграть время». Еще 230 брендов не спешат сворачивать бизнес. В последнюю категорию входят преимущественно китайские компании.
- Руководитель Нурлатского района Татарстана Алмаз Ахметшин станет заместителем губернатора Смоленской области. Данное решение было принято на 47-м заседании областной думы VI созыва. Уточняется, что Ахметшин будет курировать строительство и ЖКХ, энергетику и тарифную политику, а также сохранение исторического наследия.
- Минпромторг России сообщил, что в стране есть мощности, которые позволяют закрыть потребности населения в контактных линзах. Как сообщили в ведомстве, другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки данного товара. Однако в случае если это все же произойдет, то министерство оперативно рассмотрит вопрос включения таких брендов в перечень параллельного импорта.
- В Вахитовском райсуде Казани состоялось очередное заседание по делу экс-главы банка «Спурт» и совета директоров «КЗСК» Евгении Даутовой. Как рассказала сама подсудимая, в сегодняшних ценах годовая выручка «КЗСК-Силикон» могла составить 17 млрд рублей, а разница между доходами и расходами — 4 млрд рублей. Однако завод обанкротили и продали за 395 млн рублей, при наличии ареста на это имущество и инвестора с гарантиями выкупа за 6,2 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Однако сегодняшний процесс так и не дошел до стадии прений. Представитель АСВ в интересах потерпевшего банка попросил приобщить к делу гражданский иск к обвиняемой, взыскать с нее ущерб в 890 млн рублей по трем эпизодам злоупотреблений и обратить взыскание на арестованное имущество.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о нападении на девушку в Казани. Напомним, гражданин ближнего зарубежья совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении мест ой жительницы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
- Маршрут движения казанских троллейбусов №1 изменится с начала июня. Данная решение было принято в связи со строительно-монтажными работами по реконструкции улицы Горьковское шоссе. Так, движение на участке от остановки «Ул. Горьковское шоссе» организуют по улице Восстания, далее по улице Кулахметова с выездом на улицу Болотникова, далее по маршруту.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о договоренности с Азербайджаном по взаимному признанию территориальной целостности друг друга. Он отметил, что его страна готова к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров, а также к открытию региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на белорусскую территорию уже началось. По его словам, российский лидер Владимир Путин уже проинформировал о том, что подписал указ, касающийся данного шага. Места для хранения и размещения вооружения полностью подготовлены, заверил он.
Ключевые события 456-го дня специальной военной операции на Украине:
- ФСБ России сообщила о предотвращении двух терактов, планировавшихся спецслужбами Украины на минувший День Победы. Речь идет о подрыве более 30 опор ЛЭП на Ленинградской и Калининской АЭС.
- МИД России рассказал, что в качестве ответной меры на конфронтационные действия Швеции страна высылает пятерых ее дипломатов. В министерстве сообщили, что этим решением они ответили на «откровенный враждебный шаг со стороны Стокгольма», который был предпринят еще 25 апреля.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка и Стельмаховка. За сутки потери украинских войск на данном направлении составили до 190 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Райгородка и Червоная Диброва. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселка, Малая Токмачка и Нестерянка. За сутки на данных направлениях потери украинских войск составили до 110-ти военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
- На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил в течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 321 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 298 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 447 единиц специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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