Президент России объявил благодарность Рустаму Минниханову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность раису Татарстана Рустаму Минниханову. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Благодарность татарстанский лидер получил «за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».
Напомним, в 2022 году в Татарстане масштабно отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Первым событием, приуроченным к юбилейной дате, стал Всероссийский мусульманский форум, на котором, в частности, презентовали национальный проект «Туган батыр».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым