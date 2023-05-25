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Президент России объявил благодарность Рустаму Минниханову

09:11, 25.05.2023
Президент России объявил благодарность Рустаму Минниханову
Фото: kremlin.ru (архив)

Президент России Владимир Путин объявил благодарность раису Татарстана Рустаму Минниханову. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность татарстанский лидер получил «за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».

Фото: publication.pravo.gov.ru

Напомним, в 2022 году в Татарстане масштабно отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Первым событием, приуроченным к юбилейной дате, стал Всероссийский мусульманский форум, на котором, в частности, презентовали национальный проект «Туган батыр».

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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