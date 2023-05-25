Рустам Минниханов: «Что за муниципальная комиссия такая? Она, может, не смотрела даже. Этих людей надо наказать»

В Казани подвели итоги отопительного сезона 2022/2023

В прошлом году к отопительному сезону в Татарстане подготовили 3 114 котельных, 17 665 многоквартирных домов и 7 748 объектов социально-культурной сферы. В целом период прошел в штатном режиме, хоть и не без аварий. Его продолжительность составила 247 дней (67,7%) — это 2/3 календарного года. Стартовал он 8 сентября и завершился 12 мая текущего года. О проблемах сетей, задолженностях населения и изношенной инфраструктуре — в репортаже «Реального времени».

«Самое слабое место у нас — это износ инфраструктуры»

Более 3 тысяч аварий коммунальных сетей произошло в республике за 2022 год. Более половины из них — в сфере водоснабжения (1 910 происшествий). Чуть меньше — в сфере горячего водоснабжения (613). На электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение пришлось по 293, 237 и 107 случаев соответственно.

Как на совещании подчеркнул министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, причина такого уровня аварийности в неудовлетворительном состоянии инженерных сетей. По его словам, из 23 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения являются ветхими и подлежат замене около 7,5 тысячи км, что составляет 32,1%. Из 3 106 км сетей теплоснабжения — более 1 тысячи, или 34,8%.

Кроме того, министр подчеркнул, что Казань вошла в число городов и районов республики, где аварии на сетях происходили чаще всего. Вместе с ней «лидерами» стали Набережные Челны, Азнакаевский и Зеленодольский районы.

Фото: tatarstan.ru

— Мы сработали неплохо, каких-то серьезных, проблемных, нерешаемых задач не было. Да, были аварии, но каждая авария на учете. Все мы знаем, где какие слабые места. Самое слабое место у нас — это износ инфраструктуры, и какие-то серьезные федеральные, республиканские программы эту задачу не решат. Ее шаг за шагом нам необходимо решать, исходя из степени остроты износа, — подвел итог отопительного сезона раис Татарстана Рустам Минниханов.



Между тем Кабмин Татарстана сегодня утвердил региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в республике до 2027 года. Пока финансирование выделили на 2023—2024 годы — в сумме это 8,6 миллиарда рублей, причем половину выдаст федеральный бюджет. Ожидается, что реализация программы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 81 тысячи человек. Детали — в материале «Реального времени».

Всего планируется выполнить строительство и реконструкцию инженерных сетей общей протяженностью 601 км, в том числе: 430 км водопровода, 79 км канализации и 92 км сетей теплоснабжения.

«Тяжело, сложно — никаких вопросов»

Также Минниханов раскритиковал работу муниципальных комиссий по проверке теплоснабжающих организаций. Так, ее сотрудники совместно с инспектором Ростехнадзора во время последнего отопительного сезона проверили 744 котельных. Было выявлено 4 240 нарушений. В то же время без участия инспектора комиссия провела 2 259 проверок и не нашла ни одного нарушения.

— Что за муниципальная комиссия такая? Она, может, не ходила не смотрела даже. Этих людей надо наказать. Зачем эта комиссия нужна? — возмутился раис Татарстана.

На совещании подняли и тему платежной дисциплины. По словам Марата Айзатуллина, на 1 мая этого года просроченная задолженность за энергоресурсы организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет 290 миллионов рублей. Это на 70 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Высокая платежная дисциплина обеспечивает дальнейшую своевременность расчетов предприятий жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками энергоресурсов. И напротив, каждый рубль, который потребители не вернули поставщикам, сказывается на надежности работы жилищно-коммунального комплекса, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

На протяжении многих лет в Татарстане сохраняется высокий уровень собираемости платежей населения — среднегодовой показатель не опускается ниже 98%. На 1 мая текущего года это число составило 99,1%, отметил министр.

— Чтобы вся система надежно работала, необходимо обеспечить платежную дисциплину. Это касается всех. Тяжело, сложно — никаких вопросов. В магазине даже буханку хлеба не дадут, если деньги не принес, — прокомментировал раис республики. — Это — и вода, и газ — тоже как буханка хлеба. За это надо платить. Мы имели опыт, когда 3 месяца не заплатил, а уже все, потом в нормальный режим выйти невозможно, поэтому эту систему надо жестко держать.

В целом последние 7 лет наблюдается снижение совокупной задолженности за услуги ЖКХ. Так, на 2016 год эта сумма составляла 780,5 миллиона рублей.



Планы на следующий сезон

Министр строительства озвучил и план подготовки к следующему отопительному сезону. Для реализации проекта подготовки обозначены сроки ключевых мероприятий:

получение паспортов для потребителей тепловой энергии — до 1 сентября 2023 года;

получение паспортов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до 1 ноября 2023 года;

получение паспортов готовности муниципальных образований — до 15 ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Айзатуллина, паспорта являются главным «индикатором» готовности муниципального образования к отопительному периоду. Так, в прошлом году из 45 муниципальных образований Татарстана паспорт в срок получили все, кроме Пестречинского района.

Он также отметил положительную тенденцию: годом ранее паспорт к отопительному сезону не получили пять образований. В их число вошли Казань, Арский, Муслюмовский, Сармановский и Пестречинский районы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».