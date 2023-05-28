На проведение Сабантуя в Челябинске потратят полтора миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Челябинске на проведение Сабантуя готовы выделить почти полтора миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Провести его планируют 17 июня на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Программа празднования Сабантуя в Челябинске продлится как минимум 5 часов — примерно с 12 до 18 часов. Ведущие будут разговаривать на трех языках — русском, татарском и башкирском. Их образы должны быть с элементами татарского и башкирского национального костюма, требует заказчик.

Исполнитель, с которым заключат контракт, должен будет разработать и постановить вокально-хореографический пролог с участием артистов в национальных татарских и башкирских сценических костюмах, организовать выступление коллектива с татарскими и башкирскими национальными танцами под музыку, отвечающую «нравственным и морально-этическим нормам». Также на этих языках будут исполнены песни.

Предусмотрена контрактом и организация традиционных игр Сабантуя для детей младше 18 лет — «Перетягивание каната», «Кто дальше кинет», «Бег с ведрами с водой» и «Бег с яйцом на ложке». На площадке мероприятия также будут работать аниматоры в татарских и башкирских национальных костюмах. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению традиционных тюбетеек, юрты из войлока, а также по подписи открытки-раскраски.

Скриншот документации

На праздничной площадке в Челябинске также организуют спортивно-игровую площадку «Стрельба из лука». В игровой зоне для взрослых можно будет поучаствовать в «Бое с мешками», «Беге в мешках», а также в играх «Поднятие гири» и «Попади по горшку». В призовом фонде — сертификаты магазина техники и электроники номиналом от 3 до 7 тысяч рублей.

Напомним, Сабантуй в следующем месяце отпразднуют и в Татарстане. В Казани его отметят 24 июня. Выделить на эти цели готовы почти 30,2 миллиона рублей из городского бюджета. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина