Казань вошла в тройку городов-лидеров по покупке автомобилей онлайн

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Столица Татарстана вошла в тройку городов-лидеров по покупке автомобилей онлайн. Спрос казанцев на данную услугу вырос за год в пять раз, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что самыми популярными моделями были Kia Rio и Renault Sandero, а медианный чек на покупку машины составил 1,195 млн рублей. Таким образом Казань оказалась на третьем месте, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

Что касается лидера, то количество таких сделок в столице составило 17% от общего числа по всей стране. По сравнению с прошлым годом спрос на онлайн-покупки среди москвичей за аналогичный период вырос более чем в два раза. Самыми востребованными автомобилями стали Toyota Camry, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan.

В Петербурге же спрос, по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2022 года, вырос почти в два с половиной раза. Жители города чаще всего приобретали Kia Rio и Kia Sportage, а медианная стоимость машины составила 1,15 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, на этой неделе сообщалось, что больше половины казанцев рассматривают вариант покупки авто из-за рубежа, а также готовы приобретать его на онлайн-платформах.

Так, 56% готовы купить машину из-за рубежа. Среди опрошенных 9% уже рассматривали такой автомобиль к покупке на момент опроса, а 47% — готовы рассмотреть этот вариант в будущем.

В качестве основного преимущества таких автомобилей респонденты в Казани чаще всего называли лучшее техническое состояние (52%).

Добавим, что 75% опрошенных в Казани отметили, что разница в эксплуатации автомобиля из-за рубежа и автомобиля с пробегом в России все-таки существует. При этом для 21% респондентов в городе эта разница в эксплуатации критическая, а еще для 4% разница отсутствует.



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Максим Кокунин