Российские ученые предложили защитить каналы связи при помощи особенностей квантовой телепортации

Российские ученые из Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили защитить каналы связи при помощи особенностей квантовой телепортации. По их словам, разработанный алгоритм шифрования позволит значительно усложнить перехват данных, что сделает все попытки хакеров взлома бесполезными.

Исследователи предложили способ повышения защищенности распространенного протокола ВВ84, который генерирует секретный ключ для шифровки передаваемых данных.

— Мы разработали встраиваемый в криптографическую систему модуль, способный выполнять роль шифровального устройства для дополнительного увеличения криптостойкости сообщений. Он делает процесс взлома системы если не полностью бесполезным, то как минимум крайне сложным и невыгодным, — рассказала Ольга Сафарьян, доцент кафедры кибербезопасности информационных систем ДГТУ.

Специалисты университета заявляют, что самое главное при создании криптографической программы — соблюдение баланса времени генерации шифра и уровня защищенности. Они отметили, что подключение к существующим квантовым протоколам их модуля не нарушит это равновесие: а, наоборот, увеличит уровень безопасности информации при тех же временных затратах.

Фото: flickr.com

«РИА Новости» пишет, что в основе созданной в вузе системы — один из принципов квантовой механики. Согласно ему, невозможно создать точную копию квантовой системы без разрушения ее исходника. Этот процесс переноса информации о квантовых состояниях частиц на расстояние получил название квантовой телепортации.



— Квантовая же механика запрещает подобное клонирование состояний: невозможно, получив полную информацию о квантовом состоянии, создать второе, точно такое же состояние, не разрушив при этом первое, — рассказала Сафарьян.

Ученые предлагают дополнять смысловую часть сообщения бессмысленным для взломщика набором символов, чтобы не дать подслушать злоумышленникам канал связи. В будущем исследователи собираются применить квантовую память фотонов для создания шифровок еще более высокого уровня защиты.



Ученые из КНИТУ-КАИ уже с декабря прошлого года разрабатывают квантовую память для суперкомпьютера и технологии для интернета на квантовой основе, а также совершенствуют аддитивные технологии производства сложнейших деталей для космических кораблей. Подробнее о том, как приближают будущее в КНИТУ-КАИ, — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова