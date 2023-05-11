Власти Казани утвердили порядок предоставления субсидий на организацию пришкольных лагерей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани утвердили порядок определения объема и условий предоставления субсидий на организацию пришкольных лагерей, не включенных в муниципальное задание. Он закреплен постановлением исполкома города.

Целевую субсидию смогут получить муниципальные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные Управлению образования города. Для этого им потребуется предоставить заявление, пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления бюджетных средств и расчетом-обоснованием суммы, а также предварительную смету на выполнение соответствующих работ, проведение мероприятий, приобретение имущества и так далее.

Управление образования Казани в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявки принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ней. Поводом для отказа может стать, в частности, полное распределение лимитов обязательств, предусмотренных в бюджетной росписи в текущем финансовом году на предоставление целевых субсидий.



Размер субсидии определяется путем умножения норматива на ребенка в день, утверждаемый постановлением исполкома Казани «Об организации отдыха детей и молодежи в 2023 году» на количество детей, посещающих пришкольный лагерь. Полученное число умножается на число их дней пребывания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для достижения результата предоставления субсидии устанавливается показатель «количество детей» — от 20 в каждом пришкольном лагере. Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки целевых субсидий подлежат возврату в бюджет Казани.



Напомним, в Казани летом дети смогут отдохнуть в 12 муниципальных лагерях. В них организуют 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников.



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Татьяна Демина