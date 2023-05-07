Умер актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Тютрюмов

Фото: кадр из фильма

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Тютрюмов. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на сообщение дочери артиста.

По ее словам, он ушел из жизни сегодня в 8:45. Артист ничем не болел, просто почувствовал острое недомогание.

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Он ушел из жизни на 65-м году жизни.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Тютрюмов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе в таких как «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Бандитский Петербург — 2», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ералаш», «Осторожно, Задов!», «Ирония судьбы. Продолжение» и других. Наибольшую популярность получил по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

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Айрат Назипов