В Казани за 3 мая поступило 166 сообщений о ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани за 3 мая поступило 166 сообщений о ДТП. Пострадали в них 8 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Среди произошедших ДТП — падение пассажира в общественном транспорте, 3 столкновения, 3 наезда на пешехода, наезд на велосипедиста.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отмечается, что в состоянии алкогольного опьянения задержаны 9 водителей. Еще 4 не имеют прав управления транспортом.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 5 граждан.

В Казани собираются утвердить программу по повышению безопасности дорожного движения на 2023 год, разработанную Комитетом по транспорту и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Обойдется она бюджету Татарстана в 125 миллионов рублей. Детали — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева