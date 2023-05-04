В Казани за 3 мая поступило 166 сообщений о ДТП
В Казани за 3 мая поступило 166 сообщений о ДТП. Пострадали в них 8 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Среди произошедших ДТП — падение пассажира в общественном транспорте, 3 столкновения, 3 наезда на пешехода, наезд на велосипедиста.
Отмечается, что в состоянии алкогольного опьянения задержаны 9 водителей. Еще 4 не имеют прав управления транспортом.
В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 5 граждан.
В Казани собираются утвердить программу по повышению безопасности дорожного движения на 2023 год, разработанную Комитетом по транспорту и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Обойдется она бюджету Татарстана в 125 миллионов рублей. Детали — в материале «Реального времени».
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