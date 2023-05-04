Больше трети россиян готовы уйти из офиса на завод

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше трети россиян, работающих в офисе, готовы уйти работать на завод из-за зарплаты. При этом оптимальной заработной платой большинство считает 150—200 тысяч рублей. Это следует из данных сервиса «Зарплата.ру».

— Тридцать четыре процента работников, занятых интеллектуальным трудом, готовы перейти в рабочие профессии в случае непредвиденных ситуаций (увольнения, сокращения, экономического кризиса), — отмечается в исследовании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также 15% безоговорочно могут уйти на заводы. Еще 15% не готовы к такой карьере. Кроме того, 23% респондентов отмечают, что могли бы освоить такую профессию только при гарантированном трудоустройстве.

— Большинству россиян (42%) хватит 150 000—200 000 рублей в месяц, чтобы однозначно согласиться сменить свою профессию на рабочую; 39% согласны перейти за более скромную сумму в 100 000—150 000 рублей; 200 000—300 000 рублей мотивируют к перемене специфики деятельности 11% респондентов, а 8% согласятся на физический труд лишь за 300 000 и более, — подчеркивается в материале.

Татарстан по итогам 2022 года попал в топ-10 регионов России, куда жители других субъектов приезжают на заработки. Республика заняла 9-е место — она приняла 1,4% всех внутрироссийских трудовых мигрантов.

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Елизавета Пуншева