К памятнику Жириновскому в Minecraft «пришли» 12 тысяч пользователей — сервер рухнул

Фото: кадр видео/"РИА Новости"

На первомайскую демонстрацию в Minecraft к памятнику бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому «пришли» 12 тысяч пользователей со всего мира.



Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЛДПР, сервер не выдержал нагрузки и рухнул.

Член думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов сообщал в конце апреля, что ЛДПР проведет первомайскую демонстрацию у памятника Жириновскому в виртуальном режиме — во вселенной Minecraft. Ко дню рождения бывшего лидера партии 25 апреля в Minecraft построили 200-метровый памятник.

В начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что партия создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко