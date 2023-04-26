РПЦ призвала запретить использовать человеческие лица и голоса в технологиях ИИ

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов выступил с призывом запретить использовать искусственный интеллект (ИИ) с человеческим лицом или голосом, сообщают «Ведомости».



Иерей выступил с презентацией, в которой говорилось, что человеческие голоса и лица в ИИ — образ и подобие человека и его качеств как живого существа:

— Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, т. е. запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы.

Федор Лукьянов считает необходимым закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, которая будет предупреждать человека, что он общается с искусственным интеллектом. Он рекомендовал установить ответственность разработчика за содержание информации, транслируемой программой.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С развитием технологий ИИ создаются в том числе цифровые копии реальных людей. Так, недавно с помощью искусственного интеллекта создали цифровую версию Владимира Ленина. С помощью технологий была восстановлена речь, манера поведения и мышления лидера Октябрьской революции. А в начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что партия создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский».



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Маргарита Головатенко