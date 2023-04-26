В результате масштабного пожара в поселке Свердловской области сгорели 180 строений

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Свердловской области за последние сутки произошло шесть крупных пожаров. Сгорели около 180 строений, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов, сообщает региональный главк МЧС.

— Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять от огня более 1 200 жилых домов в населенных пунктах Таежный и Сосьва. При этом в результате пожаров огнем были уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых дома, — сказано в сообщении.

Всего к тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц техники, из них от МЧС России — 219 человек и 50 единиц техники, в том числе одно воздушное судно, которое совершило 20 сливов. СУСК заявил, что обстоятельства возникновения этих возгораний устанавливаются.

— Пожар в поселке Таежный локализован на площади 2 700 кв. м. Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9 000 кв. м, — рассказали в пресс-службе МЧС.

На данный момент сообщается об одном погибшем.



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Илина Хакимова