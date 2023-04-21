Программист рассказал о мерах безопасности при использовании чат-ботов

Чат-боты не умеют обрабатывать персональные данные, поэтому при их использовании во избежание утечки информации следует соблюдать некоторые меры безопасности. Об этом «Газете.Ru» сообщил программист-разработчик и сооснователь IT-компании i2crm Захар Бушуев.

— Бот сохраняет в памяти все, что попадает к нему. При этом существует вероятность утечки информации. Она может произойти, если бот решит использовать чужие данные в диалогах с другими пользователями, — отметил он.

Бушуев посоветовал не сообщать боту пароли от приложений, коды банковских карт, адреса и другие персонифицированные данные.

— Это может казаться неважным на первый взгляд, но часто через дополнительную информацию (условно, девичью фамилию супруги), можно узнать другие данные и воспользоваться ими, — объяснил Бушуев.

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Елизавета Пуншева