Благодаря системе «Паутина» в Татарстане за сутки задержали трех водителей — двое были пьяными

Фото: ГИБДД по Татарстану

В ГИБДД Татарстана рассказали об эффективности системы «Паутина». Благодаря ей автоинспекторы за 19 апреля задержали троих водителей.

В Арском районе Татарстана система помогла задержать водителя автомобиля Hyundai. 40-летний мужчина был лишен права управления машиной на 1,5 года. При проверке документов сотрудники выявили у него признаки опьянения. Теперь на автомобилиста могут возбудить уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Уголовное наказание грозит и казанскому автомобилисту. 48-летнего мужчину тоже лишали прав на 18 месяцев в марте прошлого года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При проверке документов у него также выявили признаки опьянения.

Фото: ГИБДД по Татарстану

Единственный трезвый водитель, попавший в систему «Паутина», был привлечен к административной ответственности по ст.12.7 ч.2 КоАП РФ. Ему грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток. Ранее он был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ГИБДД напомнили, что система «Паутина» помогает выявлять нарушителей ПДД и раскрывать преступления, используя камеры фотовидеофиксации. Если водитель есть в базе нарушителей, инспектор получит из системы уведомления о передвижениях его автомобиля. Например, с помощью «Паутины» можно вычислять автомобили с прекращенной регистрацией или принадлежащие «лишенникам», находить должников по штрафам за нарушения ПДД.

В апреле сообщалось, что у жителей Татарстана из-за неоплаты штрафов за нарушения ПДД арестовали иномарки BMW X-DRIVE и KIA Optima. Инспекторы ГИБДД остановили мужчин при помощи специального программного обеспечения «Паутина».

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Айрат Назипов