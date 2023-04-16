В Мамадышском районе Татарстана сгорели сразу два дома с банями, сараями и летней кухней

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Мамадышском районе Татарстана в деревне Пойкино сегодня произошел пожар. Горение происходило на территории двух участков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Горели два частных дома и постройки к ним — две бани, три сарая и летняя кухня. Из-за позднего сообщения все сооружения были полностью охвачены огнем.

К счастью, обошлось без пострадавших. Приблизительно через час пожар удалось локализовать.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Полностью пожар потушили к 07:55 утра на площади 207 кв. м. По предварительным данным, причиной стало нарушение монтажа электрооборудования.

В пресс-службе отметили, что на месте работали три добровольные пожарные команды и пожарный расчет отдельного поста ГКУ «Пожарная охрана РТ».

В Татарстане произошло 370 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. На них пришлась почти треть от всех зарегистрированных с начала 2023 года пожаров, говорится в докладе начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по республике Максима Трущина.

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Илина Хакимова