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Экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте Казани оценили в 70 рублей

13:27, 13.04.2023 7
Экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте Казани оценили в 70 рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Казани оценивают экономически обоснованную стоимость проезда в общественном транспорте в 70 рублей. Это в два раза больше действующего тарифа при безналичной оплате.

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров объяснил, что тариф в 70 рублей позволил бы не только покрывать затраты транспортных компаний, но и формировать резерв для обновления парка подвижного состава. Однако стоимость все же большая, поэтому установить ее не могут, пишет «Коммерсантъ».

На сегодняшний день стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро столицы Татарстана при оплате банковской или транспортной картой составляет 35 рублей. При покупке за наличные билет обойдется в 36 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысили с 10 января 2023 года. До этого при безналичной оплате билет стоил 31 рубль, при наличной — 35 рублей.

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Татьяна Демина
БизнесТранспортУслугиОбществоВласть Татарстан

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Осталось прожиточный минимум сделать Экономически обоснованным !
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  • Анонимно 13 апр
    В странах прибалтики, где нет ни нефти ни газа, проезд в ОТ для граждан бесплатный. Но там же дикий капитализм, а у нас - все для народа.
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  • Анонимно 13 апр
    вряд ли поднимут до 70 рублей, тут нужны субсидии, чтобы решить проблему ОТ
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  • Анонимно 13 апр
    Совсем с жиру бесятся
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  • Анонимно 13 апр
    таксисты будут балдеть!
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  • Анонимно 13 апр
    Нигде общественный транспорт не является прибыльным, везде дотации государства или муниципалитета.
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  • Анонимно 13 апр
    Совсем с ума сошли. У людей и так денег нет.
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