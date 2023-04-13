Экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте Казани оценили в 70 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Казани оценивают экономически обоснованную стоимость проезда в общественном транспорте в 70 рублей. Это в два раза больше действующего тарифа при безналичной оплате.

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров объяснил, что тариф в 70 рублей позволил бы не только покрывать затраты транспортных компаний, но и формировать резерв для обновления парка подвижного состава. Однако стоимость все же большая, поэтому установить ее не могут, пишет «Коммерсантъ».

На сегодняшний день стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро столицы Татарстана при оплате банковской или транспортной картой составляет 35 рублей. При покупке за наличные билет обойдется в 36 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысили с 10 января 2023 года. До этого при безналичной оплате билет стоил 31 рубль, при наличной — 35 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина