В Казани на два месяца ограничат движение по улице 33-й Военный городок

С 13 апреля по 13 июня будут полностью закрыты проезжая часть и тротуар на участке от дома №5 до дома №191 по улице 33-й Военный городок. Об этом сообщает казанская мэрия.

— Это связано с тем, что на участке будут прокладывать сети водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, — дали комментарий в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Год назад на этой улице уже перекрывали движение. Тогда ограничения были связаны с запланированными работами по реорганизации дорожного движения на пересечении Фермского шоссе и Оренбургского проезда с устройством ливневой канализации.

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Айрат Назипов