Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин обсудили строительство инфраструктурных объектов в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провели рабочую встречу. Она состоялась в Москве, сообщает пресс-служба раиса.
На встрече они обсудили строительство инфраструктурных объектов на территории Татарстана, реализацию федеральных программ и национальных проектов.
Также Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин обсудили вопросы подготовки к Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Напомним, указ о ежегодном проведении Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана президент страны Владимир Путин подписал в январе 2023 года. Оргкомитет возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
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