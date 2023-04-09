Home Security Heroes: ИИ научился взламывать каждый второй пароль менее чем за минуту

Инструмент на основе искусственного интеллекта под названием PassGAN научился мгновенно взламывать каждый второй пароль. Об этом сообщила компания Home Security Heroes.

По ее данным, генеративная программа для взлома паролей на основе ИИ смогла взломать 51% паролей менее чем за минуту, 65% — менее чем за час, 71% — менее чем за день и 81% — менее чем за месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На данный момент инструмент PassGAN имеет более 15 миллионов учетных данных пользователей Сети всего мира.

В начале апреля аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что те, кто пытается ограничить развитие искусственного интеллекта (ИИ), преследуют свои бизнес-интересы. Сам он считает, что ИИ не несет в себе угрозы для человечества по той причине, что управляется людьми.

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