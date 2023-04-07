Университет Иннополис получил патент на систему оценки экзамена по вождению

Центр беспилотных технологий Иннополиса получил патент на систему, которая позволяет дистанционно следить за управлением автомобилем. Устройство смогут применять автошколы при обучении водителей и сдаче экзаменов в городе, сообщили в пресс-службе университета.



Благодаря методам искусственного интеллекта и блоку управления собственной разработки прибор автоматически определяет 21 вид нарушений ПДД. Он автоматически фиксирует превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, непропуск пешеходов на «зебре», несоблюдение требований знаков приоритета и сигналов светофора. Связанные с человеческим фактором ошибки уже отмечает в планшете инспектор. К ним относятся, например, движение по проезжей части с малой скоростью без необходимости, неуверенное управление автомобилем, неверная трактовка указаний регулировщика. Данные отправляются на удаленный сервер во время или после экзамена, туда же загружается отчет.

В аппарате контроля вождения есть устройства с датчиками распознавания объектов, размещенных в автомобиле и на его крыше, удаленный сервер хранения карт, маршрутов и протоколов проведения экзамена. Видеокарта распознает севшего в машину студента и разрешает начать движение. Инспектор запускает программу в приложении на планшете. Во время экзамена внутри и снаружи автомобиля записываются видео и звук.

Проект заказало МВД России. Прототипы устройства протестировали на дорогах Иннополиса и Казани. Разработчики отмечают, что для корректной работы системы нужны заранее подготовленные цифровые карты района проведения экзамена, несколько испытаний для обучения систем распознавания объектов, а в день экзамена — погода с хорошей видимостью. Если разработку Университета Иннополис внедрят в работу межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, устройство будут использовать и автошколы.

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Маргарита Головатенко