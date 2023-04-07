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Университет Иннополис получил патент на систему оценки экзамена по вождению

14:49, 07.04.2023
Университет Иннополис получил патент на систему оценки экзамена по вождению
Фото: innopolis.university

Центр беспилотных технологий Иннополиса получил патент на систему, которая позволяет дистанционно следить за управлением автомобилем. Устройство смогут применять автошколы при обучении водителей и сдаче экзаменов в городе, сообщили в пресс-службе университета.

Благодаря методам искусственного интеллекта и блоку управления собственной разработки прибор автоматически определяет 21 вид нарушений ПДД. Он автоматически фиксирует превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, непропуск пешеходов на «зебре», несоблюдение требований знаков приоритета и сигналов светофора. Связанные с человеческим фактором ошибки уже отмечает в планшете инспектор. К ним относятся, например, движение по проезжей части с малой скоростью без необходимости, неуверенное управление автомобилем, неверная трактовка указаний регулировщика. Данные отправляются на удаленный сервер во время или после экзамена, туда же загружается отчет.

В аппарате контроля вождения есть устройства с датчиками распознавания объектов, размещенных в автомобиле и на его крыше, удаленный сервер хранения карт, маршрутов и протоколов проведения экзамена. Видеокарта распознает севшего в машину студента и разрешает начать движение. Инспектор запускает программу в приложении на планшете. Во время экзамена внутри и снаружи автомобиля записываются видео и звук.

Проект заказало МВД России. Прототипы устройства протестировали на дорогах Иннополиса и Казани. Разработчики отмечают, что для корректной работы системы нужны заранее подготовленные цифровые карты района проведения экзамена, несколько испытаний для обучения систем распознавания объектов, а в день экзамена — погода с хорошей видимостью. Если разработку Университета Иннополис внедрят в работу межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, устройство будут использовать и автошколы.

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Маргарита Головатенко
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