Россия и Марокко возобновят прямое авиасообщение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Национальная авиакомпания Марокко (Royal Air Maroc) возобновит регулярные полеты в Россию с 2 мая. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), через месяц перевозчик будет выполнять рейс Москва — Касабланка.

— Все технические вопросы решены. Первый рейс после значительного перерыва состоится 2 мая. Далее рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона, — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что оплатить авиабилеты туристы могут российской картой или картой международных платежных систем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, «Реальное время» узнало у экспертов, куда полетят татарстанцы в грядущие майские праздники. По их мнению, за год выбор вариантов у них резко сузился, а стоимость зарубежных туров значительно выросла.



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Айрат Назипов